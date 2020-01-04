Наводнения и оползни в Индонезии: десятки жертв

В результате наводнений и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты погибли по меньшей мере 53 человека. Поисково-спасательные операции продолжаются.

По официальным данным, в Джакарте 173 тысячи человек остались без крова и вынуждены ютиться в отсыревших временных убежищах. До сих пор затоплены многие районы города с узкими улицами, где уровень воды достигает двух метров

Сильные ливни в Индонезии продолжаются уже несколько дней. Плохие погодные условия, отключения электричества и грязевые оползни осложняют работу спасательных служб.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни дожди не прекратятся. В пятницу власти страны начали проводит засев облаков химическими реагентами, чтобы вызвать искусственный дождь за пределами столицы и предотвратить дальнейшее затопление жилых районов.

В сентябре прошлого года президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что в связи с угрозой стихийных бедствий столица будет перенесена в провинцию Восточный Калимантан.

Нынешние наводнения и ливни — самые масштабные с 2007 года. Тогда в стране погибли 80 человек.