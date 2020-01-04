Австрия: союз консерваторов и "зелёных"

В Австрии создана правительственная коалиция.

Делегаты Федерального съезда партии "Зеленые" одобрили пакт о создании коалиции с консервативной Австрийской народной партией Себастьяна Курца.

В новом правительстве страны будет десять министров от АНП и четверо от «Зеленых».

Лидер партии "Зеленые" Вернер Коглер, выступая на съезде, заявил: "Мы не знаем, можем ли мы здесь в Австрии спасти климат на всей планете. Не думаю, что это возможно. Одни мы не справимся. Но в сотрудничестве с другими странами ЕС это вполне осуществимо. Мы сможем это сделать, если будем друг другу доверять, мы выполним свою часть работы, со всеми возможностями для экономики".

Как только стало известно о решении съезда, лидер АНП Себастьян Курц написал в Твиттере:

"Поздравляю Вернера Коглера и "Зеленых" с явным успехом на #buko20. Буду рад работать вместе с вами в федеральном правительстве".

Ранее лидеры двух партий представили программу работы кабинета министров на ближайшие четыре года.