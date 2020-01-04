На борьбу с огнем бросают резервистов

По меньшей мере два человека стали жертвами лесных пожаров на острове Кенгуру в южной части Австралии. Тела погибших были найдены в автомобиле. Тем времени премьер-министр штата Южная Австралия предупредила местных жителей об "еще одном ужасном дне", назвав текущую ситуацию "очень опасной". Огонь уничтожил 14 тысяч гектаров Национального парка Флиндерс-Чейз.

Накануне ВМС Австралии провели массовую эвакуацию жителей и туристов из города Маллакута в штате Виктория, где оказались заблокированы более 4 тысяч человек. При этом синоптики ожидают ухудшения погодных условий в этом штате из-за изменения ветра и повышения температуры воздуха.

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии: "Главная задача этого развертывания заключается в содействии обеспечению безопасности жизни людей, помощи в эвакуации пострадавших, особенно из изолированных населенных пунктов, и поддержке управляемых государством центров эвакуации. Нужно двигаться вперед, особенно в районах, которые были разрушены в результате пожара, чтобы удовлетворить неотложные потребности там и обеспечить последующие усилия по восстановлению. В операции будут задействованы до 3 тысяч бойцов резерва Сил обороны Австралии".

Резервные армейские силы будут брошены не только на оказание помощи пострадавшим, но также примут участие непосредственно в тушении пожаров. Власти страны, принимающие беспрецедентные меры для преодоления кризиса, обязались также выделить 20 млн австралийских долларов ($13,9 млн) на аренду пожарных самолетов.