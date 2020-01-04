Австралийцы бегут от пожаров

Тысячи австралийцев, вынужденных покинуть свои дома из-за смертоносных лесных пожаров, размещаются в эти дни в импровизированных лагерях, ставших для них спасительным приютом. Накануне в один из центров помощи в Сомервилле прибыли сотни эвакуированных жителей из прибрежного города в восточном австралийском штате Виктория Маллакуты. Их доставил корабль ВМС Австралии HMAS Choules. Несколько дней они укрывались от огня на пляже.

"Первую ночь мы спали на пляже, потому что думали, что это самое безопасное место. Затем начался сильный шторм. Мы отошли подальше, а затем направились в центр для беженцев. Оттуда мы видели, что происходит снаружи - все было просто ярко-красным, повсюду. А потом в здание начал проникать дым, и люди стали немного беспокоиться по этому поводу", - рассказывает этот мужчина.

По мнению специалистов, экстремальные погодные явления будут продолжаться в Австралии, если в стране не сократят сжигание ископаемого топлива, а правительство не прекратит расширение угольной промышленности несмотря на требования по сокращению выбросов углерода.

Майкл Манн, директор Научного центра систем Земли в Университете штата Пенсильвания: "Настоящая проблема здесь и сейчас заключается в том, что в соответствии с нынешней политикой Австралия фактически увеличивает свои выбросы углерода. Она, как никто другой, экспортирует больше угля в Китай и другие страны по всему миру. И угольная шахта АдАни, строительство которой продвигает эта администрация, удвоит выбросы от сжигания угля в Австралии, если она будет построена и если все это будет продолжаться".

Тем временем премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до трех тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров на юго-востоке страны. Кроме того, правительство обязалось выделить 20 млн австралийских долларов ($13,9 млн) на аренду пожарных самолетов для борьбы со стихийным бедствием.