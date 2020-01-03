"Эспрессо" в наследство

Итальянская еда - это стиль жизни, утверждают жители Аппенин.

В числе Всемирного наследия человечества уже значится пицца по неополитанскому рецепту, в эти дни в кафе обсуждается уже следующий этап - внесение в этот список ЮНЕСКО и кофе-"эспрессо".

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На исходе позапрошлого столетия в промышленном Турине Анджело Мориондо придумал устройство - прообраз современной кофемашины, целью синьора Мориондо было побыстрее напоить своих торопящихся клиентов, поэтому он его и назвал кофе "эспрессо".

Photo AP, file, all rights reserved Luca Bruno

Иариа Данези из Консорциума сохранения традиций "эспрессо" объясняет: "Ну а потом эта манера готовить и пить кофе распространилась по всему миру. Сегодня, заказывая чашку "эспрессо" в любом баре, никто уже и не вспоминает о его корнях, поэтому наша цель - восстановить справедливость и вернуть "эспрессо" "обратно на родину".

Изобретение "эспрессо" привело к возникновению новой тогда профессии: хорошего баристу отличает сноровка и тонкий вкус.

Это врожденный дар, убежден наш собеседник, известный в Риме бариста Антонио Буччина: "Нужен опыт, который приобретается лишь постоянной практикой, и нужен талант. И с этим просто должно повезти".

Заказать и выпить чашечку ароматного "эспрессо", несмотря на то, что происходит все быстро, по-прежнему настоящий ритуал, убеждена журналистка Еuronews Джорджия Орланди: "В Италии этот момент очень почитается, потому что он позволяет сделать перерыв в рутине, это возможность пообщаться, поговорить, обсудить происходящее, и это не требует больших денег, поэтому вне зависимости от доходов, чашку "эспрессо" могут позволить себе сегодня практически все".

С ней согласны клиентки и клиенты этого бара:

Это меня словно бы накачивает адреналином, я лучше работаю, да и чувствую себя моложе.

- Это сразу меняет настроение в лучшую сторону, быстрее думаешь, быстрее соображаешь, я же научный работник, я это точно знаю.

Но тут же возникает вопрос, а как отличить настоящий "эспрессо"?

На этот вопрос отвечает Иариа Данези из Консорциума сохранения традиций "эспрессо": "По красивой плотной пенке. Ее дают 7 граммов молотых зерен и 30 миллилитров экстракта, если их прогоняют под давлением в 9 атмосфер за 25 секунд".

Годовое потребление кофе на душу населения в Италии составляет порядка 6 кг. Но чемпионы мира по кофепитию - вовсе не итальянцы, а жители Скандинавии - финны, на втором месте за ними идут норвежцы.