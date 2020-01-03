Кто такой генерал Сулеймани: герой или террорист?

Известие о гибели легендарного генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США под Багдадом стало холодным душем для иранского руководства. Верховный лидер Исламской республики аятолла Хаменеи тут же объявил трехдневный траур и пообещал, что "убийцы дорого заплатят".

В Иране генерал Сулеймани без преувеличения является фигурой национального масштаба и настоящим героем. А вот в США и других западных странах его ставили в один из ряд с главарями "Аль-Каиды" и ИГ.

Этот человек не заседал в правительстве Ирана, избегал общения со СМИ, но при этом влияние его было так велико, что отчитывался он напрямую перед верховным лидером страны. Генерал Сулеймани на протяжении почти четверти века (1997-2020) возглавлял спецподразделение "Эль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской Революции - самого боеспособного подразделения иранских вооруженных сил, отвечающего за зарубежные операции.

Ирак, Сирия, Ливан, Палестина, Афганистан - Сулеймани так или иначе был связан с событиями, происходившими в этих странах в последние два десятилетия.

Перед свержением Саддама Хусейна "стражи" вели активную деятельность в Ираке. Сулеймани установил отношения с большинством партий и организаций, курировал шиитские группировки в стране. После вывода американских войск, иранские спецслужбы оказали огромное влияние на формирование кабинета министров и властных структур в Ираке.

Не секрет, что КСИР оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане. А после прихода на Ближний Восток "Исламского государства" бойцы "Кудс" под управлением генерала Сулеймани активизировались, чтобы противостоять суннитской угрозе.

По данным некоторых СМИ, именно Сулеймани считается одной из тех фигур, которые наравне с Россией помогли Башару Асаду сохранить не только президентский пост в Сирии, но, возможно, и жизнь. Как писало агентство Reuters, в 2015 году иранский генерал неоднократно бывал в Москве и вел переговоры с российским руководством касательно совместных усилий в Сирии.

Иранский арабоязычный ресурс Al-Alam писал, что Сулеймани и Башара Асада связывали доверительные отношения. В особо острый период конфликта он даже предлагал Асаду перевезти семью в Иран, однако тот отказался.

Касем Сулеймани был включен в "черный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, которым запрещается покидать территорию страны из-за связи с разработками военной ядерной программы.

В отношении генерала также действовали односторонние санкции США - в Америке подразделение "Кудс" приравнено как организациям, оказывающим содействие терроризму.

Имя Сулеймани вновь всплыло после недавних событий в Багдаде: президент Дональд Трамп заявил, что именно Иран стоял за нападением протестующих на посольство США 31 декабря. Через два дня после этих событий в окрестностях Багдада последовал авиаудар, в результате которого генерал Сулеймани был ликвидирован.

Министерство обороны США в официальном заявлении информировало, что ракетный удар, приведший к смерти Сулеймани, был нанесен по распоряжению президента Трампа. Как пояснили в Пентагоне, удар носил "оборонительный характер", так как преследовал цель "защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах".