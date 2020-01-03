Анкара решила поддержать Триполи

Турецкий парламент высказался за отправку армейских частей в Ливию, на помощь официальному Триполи.

Турция становится третьей страной, помимо Италии и Катара, поддержавшей признанные ООН власти.

Предполагается, что новый раунд переговоров, посвященных внутриливийскому урегулированию, пройдет в январе в Германии. Эта дипломатическая инициатива Берлина направлена, в частности, и на решение кризиса с мигрантами, поскольку из ливийских портов идет один из основных потоков беженцев в Европу.

Вашингтон уже предупредил Анкару о нежелательности участия в военном конфликте в Ливии на чьей-либо стороне.

Фаиз Мустафа аль-Сарадж пытается управлять страной последние четыре года, но возглавляемое им правительство контролирует лишь территорию, примыкающую к Триполи.

Тем временем силы под командованием генерала Хафтара по-прежнему держат столицу Ливии практически в осаде.

Подразделения, лояльные Хафтару, также контролируют еще и восточную часть страны.

Хафтара неофициально поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Каир, а также Москва и Париж.

Развертывание турецкого армейского контингента вызвало недовольство сторонников генерала Хафтара, в частности, в Бенгази:

- Мы поддерживаем действия Ливийской национальной армии, мы верны Хафтару, мы призываем к полному бойкоту правительства аль-Сараджа и его коррумпированных министров. Мы победители, и поскольку мы одержали верх, нам, видимо, придется за это заплатить. Но я хочу сказать, что мы никого не боимся, ни Турции, ни Триполи, который она поддерживает. У нас есть уже сильная полиция и сильная армия.

- Я хочу обратиться к турецкому народу и сказать, что политика их властей должна измениться. И в интересах самих турецких граждан поддержать граждан Ливии, поскольку обе нации исповедуют ислам. Та политика, которой придерживается Эрдоган, в корне неверная. Это политика убийств и поддержки боевиков группировки ИГИЛ. И это повлияет на будущее турецкого народа. И даже когда начнется восстановление Ливии, мы откажем турецким компаниям в праве в этом участвовать.

Решение о развертывании воинского контингента не означает, что это произойдет немедленно, наблюдатели указывают, что все действия такого рода Эрдоган предпримет, скорее всего, уже после консультаций с президентом России, визит которого в Турци начинается 8-го января.