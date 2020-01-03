"Убийство Сулеймани — путь к эскалации"

В США рассчитывают, что граждане Ирана расценят убийство влиятельного генерала Касема Сулеймани как собственное освобождение. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Сулеймани нужно было устранить много лет назад. По словам Трампа, иранцы ненавидели и боялись его, даже если власти Исламской Республики никогда не смогут это признать должным образом.

В связи с убийством генерала премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Грецию и заявил, что поддерживает США.

Касем Сулеймани несет ответственность за гибель американских граждан и многих других невинных людей. Он планировал очередные атаки. Президент Трамп заслуживает одобрения за быстрые и решительные действия Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявил, что после произошедшего Вашингтон не сможет добиться ни одной из своих целей на Ближнем Востоке.

Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален подчеркнула, что убийство Сулеймани ведет к эскалации ситуации в регионе

Сегодня мы проснулись в мире, который стал еще более опасным, военная эскалация всегда несет в себе опасность, на любой территории, поэтому Франция всегда работает над поиском возможностей обеспечить стабильность и мы продолжим такую работу Амели де Моншален Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции

В Берлине уверены, что региональные конфликты нужно решать только дипломатическими методами и призывают к сдержанности.

Заместитель официального представителя кабмина Германии Ульрике Деммер заявила:

действия США стали реакцией на ряд военных провокаций, за которые несет ответственность Иран. Мы находимся у опасной точки эскалации, сейчас важно добиваться деэскалации, действуя осмысленно и сдержанно Ульрике Деммер Заместитель официального представителя кабмина Германии

Минобороны Германии сообщило о введении ограничения для немецких солдат, находящихся в Ираке — они не могут передвигаться за пределами военных баз в городах Таджи и Багдад.

А Брюссель призвал любой ценой остановить эскалацию напряженности в Ираке после ударов США.