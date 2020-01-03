Иран оплакивает Сулеймани и клянётся отомстить

На фоне национального траура и гнева Иран поклялся отомстить за генерала Касима Сулеймани. Главнокомандующий иранским спецподразделением "Кудс" был убит в результате авиаудара США в аэропорту Багдада. В Пентагоне сообщили, что приказ о ликвидации Сулеймани отдал лично президент Дональд Трамп.

Не прошло и нескольких часов после нападения, как верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи назначил генерал-майора Эсмаила Гани заместителем погибшего.

В Тегеране десятки тысяч людей вышли на пятничные молитвы с плакатами, осуждающими действия США, Израиля и их региональных союзников. Руководящий на этой неделе молитвами аятолла Ахмад Хатами предупредил причастных к гибели Сулеймани о тяжёлых последствиях.

"Сегодня движение сопротивления в Ираке, Сирии, Ливане и во всем мире скорбит по Сулеймани и обещает отомстить за его пролитую кровь", - сказал Хатами.

В Кермане, родном городе погибшего генерала, тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свой гнев. Многие собрались у дома Сулеймани, который считается в Иране национальным героем. О нём сняты фильмы и поются песни.

"Касим был не просто воином и командиром. Он был надеждой для всех угнетённых людей во всём мире", - говорит, плача, молодая девушка.

"Америка должна знать: уже сегодня, когда мы говорим об этом, уже рождаются новые Касимы Сулеймани", - говорит пожилой мужчина.

Траурные церемонии в память о Сулеймани прошли также в Куме, Тебризе, Лорестане и других иранских городах. МИД Ирана заявил, что генерал боролся с террористами из ИГИЛ и "Аль-Кайды", а его убийство назвал "глупой эскалацией, ответственность за которую полностью ложится на США".