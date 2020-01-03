Иран пообещал отомстить за гибель генерала Сулеймани

Операция по устранению Касема Сулеймани стала ответом США на нападение американского посольства в Багдаде. Теперь многие опасаются, что ситуация на Ближнем Востоке может обостриться - Тегеран займется сведением счетов с Америкой. Однако не напрямую, а на территории соседних государств, как Ирак.

"Я не хочу, чтобы Америка и Иран выясняли свои отношения на нашей земле. У нас от этого будут только неприятности", - говорит Фейсал, житель Багдада. Он суннит и об Иране говорит без особой любви. Однако повода радоваться гибели Сулеймани не видит: "В конечно счете это все обернется против нас".

Как сообщили в Пентагоне, приказ о ликвидации иранского генерала, который на протяжении двух десятков лет руководил спецподразделением "Кудс", отдал лично Дональд Трамп.

Реакция Тегерана не заставила себя долго ждать, глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что генерал Сулеймани боролся с террористами из ИГИЛ и "Аль-Каиды", поэтому его убийство является "глупой экслацией, ответственность за которую будут полностью нести США".

Ну, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране национальный траур и пообещал отомстить тем, кто оказался причастен к убийству Касима Сулеймани.