Турция-Ливия: реакция

Одобрение парламентом Турции введния войск в Ливию вызывало широкую международную реакцию.

Президент США Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в эту страну, так как оно осложнит в ней ситуацию. Об этом он сказал турецкому лидеру во время телефонного звонка.

Высказал обеспокоенность положением и Евросоюз. "ЕС подтверждает свою твердую убежденность в том, что военного решения ливийского кризиса не существует", - говорится в распространенном в пятницу в Брюсселе заявлении, - "Любые действия, которые направлены на поддержку одной из воюющих сторон, приведут лишь к дальнейшей дестабилизации страны и всего региона".

С критикой действий Турции выступили одновременно и Греция, Израиль и Кипр . В совместном заявлении они предупреждают об "опасной эскалации конфликта и значительном ухудшении ситуации". По мнению этих трех стран, решение Турции "является грубым нарушением резолюции 1970 (2011) Совета безопасности ООН, которое вводит эмбарго на поставки оружия в Ливию".

В четверг в ходе внеочередной сессии парламент Турции проголосовал за отправку армейских частей в Ливию, на помощь официальному Триполи.