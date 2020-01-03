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мир

Турция-Ливия: реакция

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  Анна Добровская 
Турция-Ливия: реакция
Авторское право
JIM WATSON / AFP
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Одобрение парламентом Турции введния войск в Ливию вызывало широкую международную реакцию.

Президент США Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в эту страну, так как оно осложнит в ней ситуацию. Об этом он сказал турецкому лидеру во время телефонного звонка.

Высказал обеспокоенность положением и Евросоюз. "ЕС подтверждает свою твердую убежденность в том, что военного решения ливийского кризиса не существует", - говорится в распространенном в пятницу в Брюсселе заявлении, - "Любые действия, которые направлены на поддержку одной из воюющих сторон, приведут лишь к дальнейшей дестабилизации страны и всего региона".

С критикой действий Турции выступили одновременно и Греция, Израиль и Кипр . В совместном заявлении они предупреждают об "опасной эскалации конфликта и значительном ухудшении ситуации". По мнению этих трех стран, решение Турции "является грубым нарушением резолюции 1970 (2011) Совета безопасности ООН, которое вводит эмбарго на поставки оружия в Ливию".

В четверг в ходе внеочередной сессии парламент Турции проголосовал за отправку армейских частей в Ливию, на помощь официальному Триполи.

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