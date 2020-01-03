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Испания

Быть или нет быть Педро Санчесу премьер-министром?

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  Анна Добровская 
Быть или нет быть Педро Санчесу премьер-министром?
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euronews
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Нижняя палата испанского парламента готовится к дебатам по кандидатуре главы правительства. У лидера социалистов Педро Санчеса, исполняющего обязанности премьер-министра, есть все шансы вновь стать им официально и положить конец политическому кризису в стране.

Для этого Санчесу нужно получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350 голосов. В противном случае будет второе голосование, в ходе которого ему будет достаточно простого большинства.

Политологи предрекают Педро Санчесу победу. "Левые республиканцы Каталонии", у которых 13 мест в Конгрессе депутатов, обещают воздержаться во время голосования. Но через 15 дней после формирования правительства Испании социалисты должны будут провести переговоры с руководством партии по выходу из каталонского кризиса. Ранее социалистам удалось заручиться поддержкой баскской националистической партией и левой коалицией ПОДЕМОС.

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