Быть или нет быть Педро Санчесу премьер-министром?

Нижняя палата испанского парламента готовится к дебатам по кандидатуре главы правительства. У лидера социалистов Педро Санчеса, исполняющего обязанности премьер-министра, есть все шансы вновь стать им официально и положить конец политическому кризису в стране.

Для этого Санчесу нужно получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350 голосов. В противном случае будет второе голосование, в ходе которого ему будет достаточно простого большинства.

Политологи предрекают Педро Санчесу победу. "Левые республиканцы Каталонии", у которых 13 мест в Конгрессе депутатов, обещают воздержаться во время голосования. Но через 15 дней после формирования правительства Испании социалисты должны будут провести переговоры с руководством партии по выходу из каталонского кризиса. Ранее социалистам удалось заручиться поддержкой баскской националистической партией и левой коалицией ПОДЕМОС.