Чем запомнился последний день 2019 года и 1 января 2020

Австралия провожала уходящий год катастрофическими лесными пожарами, продолжающимися в стране с сентября. Жертвами стихии за это время стали люди, звери и населенные пункты. Огонь уничтожил около 5 миллионов гектаров леса. Уровень загрязнения воздуха в мегаполисах преодолел критическую отметку. Как отмечают синоптики, 2019 год стал для Австралии самым жарким за все время метеорологических наблюдений. Но несмотря на последние трагические события, новогодний праздник состоялся - небо над гаванью Сиднея с ее знаменитым оперным театром осветили сотни фейерверков.
В новогоднюю ночь в европейских столицах прошли грандиозные представления, народные гуляния и фейерверки. В Москве наступление 2020 года отметили на 120 площадках, а небо столицы России в новогоднюю ночь озарили 50 тысяч залпов салюта. Встретить Новый год на улицы города вышли почти 3 млн человек.
Сотни тысяч людей собрались в новогоднюю ночь возле одной из главных достопримечательностей Берлина — Бранденбургских ворот. На расположенной там площади и прилегающей улице по традиции состоялось главное новогоднее шоу в Германии. Наступление года Берлин встретил фейерверком — за 10 минут было произведено несколько тысяч залпов.
В столице Франции центром торжеств стали Елисейские поля, 2020-й встречали под залпы салюта и лазерное шоу, экраном для которого стала Триумфальная арка.
В Лондоне в полночь пробили отреставрированные часы на Биг-Бене, вслед за этим над Темзой взлетели каскады фейерверков.
В Нидерландах состоялся традиционный новогодний заплыв в Cеверном море. Тысячи энтузиастов собрались в курортном городке Схевенинген. Около 10 000 человек с разбегу бросились в практически ледяную морскую воду - ее температура в этот день достигла отметки лишь +4 градуса по Цельсию. Для того, чтобы стать участником мероприятия Nieuwjaarsduik, каждый желающий должен заранее зарегистрироваться и заплатить символические 3 евро.
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