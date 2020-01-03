Праздник для зверей в зоопарке Берлина

Ежегодно в одном из зоопарков Берлина в вольерах для слонов, верблюдов и дикобразов появляются рождественские ели, украшенные кусочками овощей, фруктов и сдобой.

Нераспроданные деревья дарят зоопарку поставщики елей. Принимаются только свежие «подарки», так как рождественские ёлки из домов могут содержать химикаты или остатки украшений.

Поначалу некоторые животные настороженно относятся к появлению этих хвойных красавиц на своей территории, но внимательно присмотревшись и принюхавшись, понимают - это что-то съедобное и даже вкусное.

Праздник привлекает особое внимание посетителей, в первую очередь детей, которые с интересом наблюдают за праздничным пиршеством зверей.