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Праздник для зверей в зоопарке Берлина

Ежегодно в одном из зоопарков Берлина в вольерах для слонов, верблюдов и дикобразов появляются рождественские ели, украшенные кусочками овощей, фруктов и сдобой.

Нераспроданные деревья дарят зоопарку поставщики елей. Принимаются только свежие «подарки», так как рождественские ёлки из домов могут содержать химикаты или остатки украшений.

Поначалу некоторые животные настороженно относятся к появлению этих хвойных красавиц на своей территории, но внимательно присмотревшись и принюхавшись, понимают - это что-то съедобное и даже вкусное.

Праздник привлекает особое внимание посетителей, в первую очередь детей, которые с интересом наблюдают за праздничным пиршеством зверей.

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