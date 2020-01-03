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Хорватия

Кто станет президентом Хорватии?

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  Ирина Шелудкова 
Кто станет президентом Хорватии?
Авторское право
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Darko Bandic
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Граждане Хорватии в воскресенье голосуют во втором туре президентских выборов.

В четверг на последних теледебатах предвыборной кампании встретились участники гонки —действующий президент Колинда Грабар-Китарович, которую поддерживает правящая правоцентристская партия "Хорватское демократическое содружество" и кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии, бывший премьер-министр Зоран Миланович.

Страна впервые в своей истории 1 января начинала председательство в Совете Евросоюза в период больших изменений для ЕС, связанных с новым институциональным и законодательным циклом после смены состава европейских институтов, а также в условиях проблем, которые сопряжены с "брекситом".

И на этом фоне решится вопрос, кто будет управлять Хорватией — консерватор или либерал.

Наблюдатели отмечают, что это голосование станет также проверкой для правящей партии, так как в этом году в Хорватии пройдут парламентские выборы.

По данным соцопросов, во втором туре нет фаворита.

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