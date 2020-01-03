Бомбы по почте

Полиция Нидерландов предупреждает: по разным адресам в стране продолжают приходить письма и посылки с бомбами. За последнюю неделю такие послания получили несколько фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте. На всех красовался логотип CIB агентства по сбору платежей.

Ни одно из взрывных устройств не сработало, но власти призвали граждан проявлять бдительность: бомбы действительно опасны и могут причинить много вреда. По телевидению был показан и логотип, которого следовало остерегаться.

Bij een autodealer aan de Autolettestraat in Rotterdam is een verdacht pakketje aangetroffen. De EOD heeft het pakketje onschadelijk gemaakt en neemt het mee. De Forensische Opsporing doet onderzoek, de winkel is weer open. pic.twitter.com/HxHgXVICVG — MediaTV (@mediatvnl) January 2, 2020

Очередное взрывоопасное письмо пришло в пятницу в столичный отель "Окура". Об этом рассказал представитель полиции Амстердама Франс Зюидерхок:

"Мы получили уведомление о том, что подозрительное письмо было доставлено в отель на Ferdinand Bolstreet в Амстердаме. Мы сразу подумали, что это одно из посланий, о которых уже упоминалось вчера, и что в нём предположительно находится взрывчатка. На конверте была наклейка с логотипом "CIB" из Роттердама. Поэтому сотрудники отеля сразу же уведомили службы экстренной помощи. Полиция немедленно выехала в отель, чтобы выяснить, нет ли в письме бомбы".

Также в пятницу письмо с угрозами получил АБН Амро банк в Маастрихте. По данным полиции, оно было от того же отправителя, но только без бомбы.

О мотивах рассылки бомб пока ничего не известно. Полиция не исключает, что это шантаж. Среди получателей - агент по недвижимости в Утрехте, автозаправочные станции в Амстердаме и Роттердаме, а также автодилер.