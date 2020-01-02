Парламент Турции одобрил военную помощь Ливии

Парламент Турции большинством голосов одобрил законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию. Документ был передан депутатам в канун Нового года Партией справедливости и развития, ее возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган. В поддержку законопроекта высказались 325 парламентариев, против - 184. Так Анкара отреагировала на запрос Триполи: ливийское правительство национального согласия обратилось за военной помощью для отражения наступления на столицу сил генерала Халифы Хафтара.

Турецкие власти не раз заявляли о готовности протянуть Триполи руку помощи. В конце ноября стороны заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном.

Ливия живет в режиме двоевластия. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия со штаб-квартирой в Триполи и альтернативный, так называемый восточный кабинет. Последний имеет поддержку Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. В декабре Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.