Рекордный простой

Французские железнодорожники, стоящие в авангарде национальной забастовки против пенсионной реформы, побили собственный рекорд 30-летней давности: их нынешняя акция длится почти месяц.

Зимой 1986-1987 годов транспортники бастовали 28 дней без перерыва на рождественские каникулы. Парализовав сообщение в стране, они добивались увеличения зарплаты и улучшения условий труда.

В 1995 году Франция вновь осталась без общественного транспорта: тогда профсоюзы инициировали забастовку против пенсионной реформы Алена Жюппе.

В 2018 году национальные железные дороги бастовали больше месяца в режиме два дня в неделю. Облегченная акция протеста, как посчитали наблюдатели, должного воздействия на общество и и власть не оказала.

Несмотря на увеличение продолжительности стачек во Франции потери рабочих дней в пересчете на число бастующих заметно сокращаются: профсоюзы пояснили, что это связано с большей автоматизацией железных дорог и уменьшением числа сотрудников в секторе.

Нынешняя акция протеста объявлена бессрочной. Железнодорожники проигнорировали просьбу президента Макрона о рождественском перемирии. Сегодня в стране отменена половина междугородных поездов.

Дальнейшее развитие событий во многом определит очередной раунд переговоров властей и профсоюзов 7 января. В ожидании встречи транспортники обещают пойти на краткосрочные уступки.

Представитель компании SNCF Пьерре Матюше уточнил: "В выходные во Франции будут нормально циркулировать две трети междугородных поездов, с субботы обслуживание практически полностью стабилизируется в Лионе, Марселе и Лилле. А с воскресенья мы подключим и восточные города - Мец, Нанси, Страсбург, а также Люксембург".

Группа SNCF обещает в ближайший день открыть продажу 100 тысяч дополнительных билетов по "привлекательным ценам".