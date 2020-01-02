Москвич выиграл в лотерею 1 млрд рублей

Житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей. Имя победителя пока неизвестно, но его уже пригласили за деньгами в московский лотерейный центр.

1 миллиард был разыгран впервые в истории российских лотерей. Правда, на руки москвич получит меньшую сумму – из нее будут вычтены 13% НДФЛ. Все деньги должны быть перечислены победителю в течение полугода.

Счастливый билет обошелся москвичу в 100 рублей. Всего в розыгрыше участвовали 53,6 миллиона билетов.

Также было разыграно 105 призов по 1 млн рублей, а общая сумма превысила 3,5 млрд рублей.

За всю историю гослотерей 2,8 миллиарда рублей так и не нашли своих хозяев. Один россиянин сорвал куш в 10 миллионов, но за деньгами не пришел. Однако основная часть "невостребованных" выигрышей (то есть тех, что не забрали в течение полугода) - это призы менее 150 рублей.