Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Россия

Москвич выиграл в лотерею 1 млрд рублей

 Комментарии
  Марика Димитриади 
Москвич выиграл в лотерею 1 млрд рублей
Авторское право
Pixabay
Размер текста Aa Aa

Житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей. Имя победителя пока неизвестно, но его уже пригласили за деньгами в московский лотерейный центр.

1 миллиард был разыгран впервые в истории российских лотерей. Правда, на руки москвич получит меньшую сумму – из нее будут вычтены 13% НДФЛ. Все деньги должны быть перечислены победителю в течение полугода.

Счастливый билет обошелся москвичу в 100 рублей. Всего в розыгрыше участвовали 53,6 миллиона билетов.

Также было разыграно 105 призов по 1 млн рублей, а общая сумма превысила 3,5 млрд рублей.

За всю историю гослотерей 2,8 миллиарда рублей так и не нашли своих хозяев. Один россиянин сорвал куш в 10 миллионов, но за деньгами не пришел. Однако основная часть "невостребованных" выигрышей (то есть тех, что не забрали в течение полугода) - это призы менее 150 рублей.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.