С 1 января 2020 года Нидерланды перестали называться "Голландией". Ранее именно это название фигурировало на официальном логотипе королевства. Теперь госучреждения, школы, вузы, частные компании и СМИ должны использовать только его официальное название.

Нидерландское правительство объясняет этот шаг попыткой отойти от имиджа страны легализованных наркотиков и проституции. "Мы модернизируем наш подход, - сообщили в Нидерландском совете по туризму. - Мы хотим показать нидерландцев как открытых, изобретательных и инклюзивных людей".

Власти полагают, что благодаря ребрендингу иностранцы заинтересуются менее развитыми направлениями, что позволит смягчить нагрузку на такие традиционные туристические направления, как Амстердам, Харлем или Гаага.

Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро. Ранее стало известно, что правительство также решило отказаться от использования термина "Квартал красных фонарей", заменив его на историческое название района "Де Валлен".

Северная и Южная Голландия, благодаря которым страна и получила свое неформальное название, - две из двенадцати провинций Нидерландов, бывшие на протяжении всей истории страны самыми развитыми и известными регионами. Именно поэтому название "Голландия" прижилось во многих языках для обозначения всей страны.