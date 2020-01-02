Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
В Гонконге депутатский мандат не спасает от полиции

no comment

В Гонконге депутатский мандат не спасает от полиции

На новогоднем марше протеста в Гонконге были задержаны сотни человек. Манифестация переросла в столкновения с полицией.

Как видно на видео, один из депутатов переизбранного недавно Законодательного совета Гонконга решил вступиться за задержанных, однако в ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне 2019 года. Их спровоцировал законопроект об экстрадиции предполагаемых преступников в Китай. Оппозиция опасалась, что в случае принятия данный закон будет использоваться Пекином в политических целях.

Законопроект был отозван. Однако митинги продолжились на фоне общего недовольства вмешательством Пекина в делах Гонконга, который после ухода британцев во многих сферах управления сохранил автономию.

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.