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Индонезия

В Индонезии растет число жертв наводнения в Джакарте

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  Анна Добровская 
В Индонезии растет число жертв наводнения в Джакарте
Авторское право
Tatan Syuflana
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Уже более 20 человек стали жертвами наводнения в Джакарте и ее окрестностях. Необычайной интенсивности мусонные дожди не прекращаются в столице Индонезии с Нового года. Десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Парализована работа столичного аэропорта, обслуживающего внутренние рейсы. Наблюдаются сбои в работе железнодорожного и автомобильного транспорта. Во многих районах прервано энергоснабжение.

Это стихийное бедствие стало самым крупным в Джакарте за последние 7 лет. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ожидается усиление ливней: экстремальные погодные условия могут продолжаться до 7 января.

По мнению президента Индонезии, одна из причин нынешних затоплений - задержки в строительстве инфраструктурных проектов по борьбе с наводнениями. Строительство некоторых из них откладывалось с 2017 года из-за проблем с покупкой земель.

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