EastMed: соглашение подписано

Израиль, Греция и республика Кипр подписали межгосударственное соглашение о строительстве подводного газопровода EastMed, через который в Европу будет идти газ с месторождений юго-восточного Средиземноморья.

Документ был подписан в Афинах министрами энергетики в присутствии руководителей трех стран.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции: "Газопровод EastMed - не угроза кому-либо. Я хочу подчеркнуть, такие трехсторонние соглашения, как это, между Грецией, Кипром и Израилем, не заключаются против кого бы то ни было".

Никос Анастасиадис, президент Кипра: "Такие проекты как EastMed несут выгоду всем его участникам, не только нашим странам, но всему региону. Введение в действие газопровода повысит энергетическую безопасность Европы".

Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Это историческое событие, поскольку сегодняшнее соглашение укрепляет наше партнерство, выводит сотрудничество между нашими странами на новый уровень, продвигает наши общие интересы".

Газопровод EastMed протяженностью 1 900 километров станет альтернативным источником поставок газа в Европу, которая сейчас во многом зависит от России.