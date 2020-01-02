Газовая гонка: проект EastMed

Энергетическая карта Европа меняется. Сегодня в Афинах лидеры Греции, республики Кипр и Израиля принимают участие в церемонии подписания межгосударственного соглашения о строительстве подводного газопровода EastMed, который может стать самым протяженным в мире.

Еще в 2018 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил:

Мы уверены, что этот проект откроет для Европы новые возможности в сфере энергетики, он важен для безопасности Европы, для экономик стран-участниц, а также для дальнейшего укрепления регионального сотрудничества

Протяженность газопровода составит 1900 километров, он свяжет Грецию, Кипр и Израиль с Италией и другими юго-восточными странами Европы. Проектная мощность оценивается в 10 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Разработка значительных запасов природного газа на шельфе Израиля и Кипра осложняентся территориальными спорами и политической напряженностью.

Совет ЕС одобрил механизм введения санкций против Турции за незаконную геологоразведку в Восточном Средиземноморье. Анкара настаивает на законности своих действий, объясняя их договором с Турецкой республикой северного Кипра, правительство которой признаёт только сама Турция.

Но газовая гонка усилилась —Турция заключила меморандум о намерениях по морским границам с правительством национального согласия Ливии (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем.

После того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что теперь на строительство газопровода EastMed потребуется разрешение Анкары и Триполи, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил Греции и Кипру ускорить подписание соглашения.