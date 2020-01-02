Собака - подарок на Новый год

В Новый год детский хоспис польского Лодзя исполнил желание своих маленьких подопечных. Дети получили в подарок двухмесячного французского бульдога Гавану.

Все жители хосписа прошли тесты на аллергию, и врачи разрешили щенку в нем остаться. Идея покупки собаки принадлежит директору центра Наталье Пасечник, специалисту по канистерапии. "Мы не знаем, когда дети нас покинут, поэтому мы хотим, чтобы у них все было как дома. Пока они с нами, мы пытаемся дать им как можно больше любви и радости", - объясняет она.

Когда владелец питомника, где жил щенок, узнал, кому готовится подарок, он отказался от вознаграждения.

Канистерапия – терапия с помощью собак – во многих странах очень востребована и оказывает благотворное воздействие на пациентов.