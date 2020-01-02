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Австрия

Австрийские консерваторы "позеленели"

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  Елена Караева 
Австрийские консерваторы "позеленели"
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Sebastian Kurz et Wegner Kogler
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Лидер правой консервативной Австрийской народной партии объявил о достижении компромисса с партией иного политического спектра: Курц договорился с лидером "зеленых" Коглером о создании коалиционного правительства.

Курц возвращается на должность канцлера, а "зеленые" впервые входят в кабинет министров страны.

Вот как Себастьян Курц прокомментировал итог межпартийных дискуссий: "Эти переговоры - и тут я должен признаться, что они проходили сложно - привели к успешному результату. Наши взгляды на причины и следствия части проблем довольно сильно отличаются, но мы готовы вместе искать решения, которые бы устраивали всех будущих членов правительства".

Лидер партии "зеленых" Вернер Коглер ответил любезностью на любезность: "У нас есть точки сближения, в частности, это касается защиты климата, и мы сумели объединить все наши усилия. Австрия в результате может стать в Европе страной-лидером в том, что касается решения экологических проблем".

В результате достигнутого соглашения о распределении должностей Курц возглавит кабинет, а лидер "зеленых" Коглер получит должность вице-канцлера.

В четверг они оба представят программу действий кабинета и объявят имена министров.

AP Photo/Ronald Zak
"Зеленые" впервые войдут в кабинет министров АвстрииAP Photo/Ronald ZakRonald Zak

Как сообщается, "зеленые" зарезервировали за собой министерский портфель в новом ведомстве экологии, транспорта и инноваций, члены их партии возглавят также минсоцзащиты и министерство здравоохранения. В правительстве будут представлены и по два статс-секретаря от каждой партии.

Двустороннее соглашение должно быть вынесено для окончательного утверждения на общепартийное голосование "зеленых", которое состоится в ближайшую субботу.

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