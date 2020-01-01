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Ирак

Американцы летят в Ирак

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  Екатерина Гусева 
Американцы летят в Ирак
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В Багдаде у стен дипмисии США 1 января вновь собрались демонстранты, которые накануне устроили здесь погром и проникли на закрытую территорию. Охраняющие миссию военные применяют слезоточивый газ. В помощь им Вашингтон выслал еще 750 человек. В США приняли решение расширить присутствие на Ближнем Востоке: в ближайшие дни в регион могут прилететь 4 тысячи военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за организацию беспорядков у посольства в Багдаде на Иран, пригрозив серьезными последствиями, если в Ираке пострадает кто-то из американских граждан.

Разгром американской дипмиссии стал реакций проирански настроенных манифестантов на авиаудары, которые США нанесли по базам военной шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", она тесно связана с Тегераном. При обстреле погибли два десятка человек.

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