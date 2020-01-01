Гонконг: мирного марша не получилось

Власти Гонконга потребовали досрочно завершить согласованную антиправительственную демонстрацию в связи с беспорядками, возникшими по маршруту шествия. Марш, созванный "Гражданским фронтом за права человека", собрал, по оценкам организаторов, до миллиона человек. Сообщается, что на середине шествия в районе Ван Чай к колонне примкнули радикалы, изменив характер мероприятия - в ход пошли бутылки с зажигательной смесью, полиция пустила слезоточивый газ.

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении выразил надежду на стабилизацию обстановки: "В последние месяцы наши сердца переполняла тревога за Гонконг, - заявил он. - В отсутствии стабильности, гармонии людям там невозможно спокойно жить, спокойно работать. Я искренне желаю Гонконгу добра, желаю добра всем нашим гонконгским соотечественникам".

Демонстрации в особом административном районе КНР не утихают с лета, без протестов не обошлась и новогодняя ночь. Демонстранты добиваются демократических реформ и большей независимости от Китая.