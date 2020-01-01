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Австрия

Новогодний концерт в Вене

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  Ольга Патапенка 
Новогодний концерт в Вене
Авторское право
AP Photo/Ronald Zak
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Это новогоднее событие собирает миллионы зрителей из десятков стран мира. В первый день 2020 года в Венской филармонии прошел традиционный концерт классической музыки.

Дирижировал оркестром американец латвийского происхождения – Андрис Нелсонс. В этом качестве музыкальный руководитель Бостонского симфонического оркестра выступил впервые.

"Венская филармония и я лично поздравляем вас всех в Новым годом", - сказал восторженно музыкант.

Концерт, который проводится здесь в 80 раз, по онлайн-трансляции увидели около 40 миллионов зрителей из 90 стран мира.

Это праздничное событие открывает европейский музыкальный календарь, вызывая огромный интерес во всем мире. И это не случайно. К концерту долго готовятся, а накануне Золотой зал Венской филармонии – один из красивейших залов мира – украшают живыми цветами.

Билеты на этот новогодний концерт раскупаются за считанные минуты. Съезжается сюда публика со всего мира, ведь мероприятие известного далеко за пределами Австрии. Присутствовал в зале среди гостей был и бывший генсек ООН Пан Ги Мун.

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