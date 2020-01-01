В Румынии исчезают леса

В Карпатах на севере Румынии расположились крупнейшие леса в Европе. С каждым годом их площадь нещадно сокращается. Причина – нелегальная вырубка.

По словам экоактивистов, виной тому коррумпированные власти. Иоан Иуба раньше работал в лесозаготовительной компании, сейчас он лесник.

Мужчина утверждает, что прямо здесь более гектара леса незаконно вырубили сотрудники местной полиции.

Противостоять лесным браконьерам порой смертельно опасно. Экоактивисты уверенны, шесть румынских лесников стали жертвами мафии лесорубов. Жена одного из погибших утверждает, что её мужу неоднократно угрожали.

По оценкам румынского Greenpeace, ежегодно в стране незаконно добывают порядка 20 млн кубометров древесины.

Габриэль Паун, природоохранная организация Agent Green:

"Когда на рынке нелегального леса больше, чем легального, это уже не местная, а национальная проблема".

В государственной компании по управлению лесными ресурсами настаивают, что незаконная вырубка не представляет серьёзной проблемы для Румынии.

Ежегодные потери от работы "чёрных лесорубов" там оценивают в 40-50 тыс. кубометров, что в 400 раз меньше данных Greenpeace.