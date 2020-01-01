В Москве ввели раздельный сбор мусора. Сработает?

С 1 января в Москве досрочно стартует программа раздельного сбора мусора. Для этого в российской столице установили двухцветные баки. Синие предназначены для бумаги, пластика, стекла и металла, серые - для всех остальных отходов.

"Если сортировать отходы и выбрасывать их в специально предназначенные для этого контейнеры, то объемы захоронения сократятся, а доля вторичной переработки увеличится", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Предполагается, что после вывоза отходы попадут на досортировку, где они пройдут дополнительную очистку и подготовку к промышленному применению, а после — отправятся на предприятия вторичной переработки.

По официальным данным, на сегодняшний день 88% московских отходов вывозят на полигоны. Специалисты считают, что с помощью раздельного сбора можно переработать около половины всего столичного мусора.

До сегодняшнего момента раздельным сбором мусора в российской столице занимались только инициативные группы и очень ограниченный круг небольших организаций и частного бизнеса. Сторонники экологического образа жизни считают, что из-за непонимания проблемы могут возникнуть сложности с внедрением системы сбора и переработки вторсырья в Москве.

"Без образования людей, без информации, которая должна быть распространена среди всех, никто не будет понимать, что такое вторсырье и будет происходить та же ситуация, которая происходит в большинстве неподготовленных городов мира", - сказала Euronews экохудожница и экоактивистка Ася Мицкевич.

Сложная борьба с мусором

С 2017 года в России нарастает потенциал экологических протестов, который некоторые СМИ называют мусорным кризисом. В начале прошлого года масштабные акции протеста против незаконных свалок и общего нарушения прав на охрану здоровья прошли в 30 российских регионах.

В 2018 году президент Владимир Путин утвердил масштабный национальный проект "Экология", согласно которому к 2024 году в стране должно перерабатываться 36% твердых коммунальных отходов (ТКО). В сентябре 2019 Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, требующее, среди прочего, наладить систему вторичной переработки сырья.

По данным Greenpeace, ежегодно Россия производит около 60 млн тонн отходов. Из них только 7-8% попадают в переработку. Помимо Москвы, схемы обращения с мусором утвердили по всей стране, хотя, официальные источники утверждают, что необходимые условия есть только в 74 регионах.

Некоторые эксперты критикуют меры, которые правительство принимает в рамках реализации нацпроекта "Экология". В декабре Кремль подписал указ, приравнивающий сжигание отходов к утилизации. Правительство планирует построить 30 мусоросжигательных заводов.

"Мусоросжигательные заводы выбрасывают в воздух до 250 опасных и токсичных веществ, например, диоксины, ртуть, кадмий, - говорится в петиции Greenpeace против закона. - Многие из этих веществ токсичны, не разлагаются и способны к накоплению в живых организмах. Эти свойства делают их наиболее опасными для окружающей среды".