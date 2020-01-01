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4 погибших при пожаре в Анкаре

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  Ольга Патапенка 
4 погибших при пожаре в Анкаре
Авторское право
AP
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Новогодняя ночь закончилась трагедией. По меньшей мере 4 человека погибли при пожаре в турецкой столице.

Огонь вспыхнул на первом этаже 4-х этажного здания, затем распространился выше. Инцидент произошел рано утром в столичном районе Алтындаг.

По словам местных СМИ, один из соседей услышал крики о помощи молодого человека, который не мог выбраться из горящей квартиры из-за решеток на окнах.

Мужчина, ставший очевидцем возгорания, вызвал пожарную службу, затем разбудил жильцов горящего дома.

Молодого человека, заблокированного в полыхающей квартире, спасти не удалось.

Все пострадавшие от дыма были доставлены в больницы.

Причины пожара выясняются.

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