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Ватикан

Папа римский ударил женщину во время празднования Нового года

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  Марика Димитриади 
Папа римский ударил женщину во время празднования Нового года
Авторское право
AP
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Папу римского вывела из себя женщина, схватившая понтифика за руки в то время, как тот приветствовал верующих на площади Святого Петра. Франциск пытался высвободиться и, не сумев этого сделать, ударил женщину по рукам. Момент успели заснять американские журналисты.

На кадрах видно, как папа римский здоровается с собравшимися на площади и протягивает им руки. В тот момент, когда он отвернулся, его схватила и начала тянуть в свою сторону одна из верующих. Понтифик не скрывал возмущения.

Сразу после инцидента в ситуацию вмешались охранники Франциска.

В тот же вечер понтифик выступил перед верующими с речью, в которой призвал людей проявлять больше солидарности и строить мосты, а не стены.

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