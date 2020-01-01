Щедрый бог Экеко

Если мысли материальны, то это можно проверить в Перу. Для начала на ярмарке исполнения желаний в Лиме нужно купить миниатюрную копию того, что вам не хватает — машину, дом и даже пачку денег. А за исполнением желаний должен проследить бог изобилия и плодородия Экеко. Для этого нужно также приобрести статуэтку божества, предварительно задобрив подношениями его большое изображение, установленное на базаре.

А за отдельную плату можно попросить шаманов провести обряд очищения.

"Все плохое уходит, — уверена Валерия. — Мы просим о хорошем здоровье, о финансовом везении, удаче в любовных делах и в учебе".

Индейцы аймара. проживающие в Андах, верят, что миниатюры, расставленные дома вокруг статуэтки Экеко, помогут желаниям исполниться.

"Это ярмарка веры и надежды, — говорит Лидия. — Желающие стать собственниками жилья, купить квартиру или дом, открыть собственный бизнес в 2020 году, могут найти на ярмарке миниатюру, изображающую метчту, и она станет реальностью",

Богу изобилия и плодородия Экеко поклоняются также и в Боливии. Там церемония поклонения проводится 24 января, праздник носит название "Аласитас".