"Рождественский подарок" от Ким Чен Ына

Красочный салют гала-концерт и новый виток ядерное гонки вооружений: Пхеньян обещает продолжить разработку стратегического вооружения, если если США не прекратят враждебную политику в отношении КНДР.

Лидер народно-демократической республики Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит миру новой вид оружия и добавил, что не даст Вашингтону воспользоваться диалогом с Пхеньяном в своих целях. По его словам, КНДР больше не обязана выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний в связи с продолжением США военных учений на Корейском полуострове.

В ответ на новогодние угрозы президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает получить от Ким Чен Ы на восточную вазу в качестве рождественского подарка.

Он представляет свою страну, я представлю свою страну, мы оба должны делать то, что должны делать. Но он подписал контракт. Он подписал соглашение о денуклеаризации. Это было сделано в Сингапуре. Я думаю, что он человек слова, вот и узнаем, так ли это Дональд Трамп Президент США

31 декабря истек срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки компромисса на переговорах по проблеме ядерного разоружения. В связи с этим ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сон заявил, что США предстоит самим выбрать для себя рождественский подарок.