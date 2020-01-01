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Новогодние купания в Европе

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  Daria Ivanova 
Новогодние купания в Европе
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Европейцы встретили Новый год традиционным купанием в холодных зимних водах морей, озер и рек.

Во вторник в Нидерландах в мероприятии приняли участие десятки тысяч человек. Вход на пляж платный, деньги идут на благотворительность. Эта голландская традиция существует с 60-х годов. Развлечение не для всех: температура воды - всего три градуса.

Это восхитительно, сегодня я искупался уже два раза. Я прихожу сюда последние десять лет, это так здорово.
Флориан Вергаерт
местный житель
Мне очень, очень холодно. Особенно учитывая то, что мы из Германии и у нас такой традиции нет, для меня это нечто особенное.
Нина Вайльбайхер
немецкая туристка

В среду в Антибе на Лазурном берегу около тысячи французов - в том числе пара новобрачных - искупались в Средиземном море. Здесь погода была солнечной, температура воды - до 16 градусов.

А в Риме местные жители и туристы прыгали в Тибр прямо с моста. Это давняя традиция, которой уже более 70 лет. Температура речной воды шесть градусов.

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