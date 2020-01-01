Праздничные салюты в новогоднюю ночь

Красочные салюты подарили ощущения праздника в новогоднюю ночь. В Москве в гуляниях приняли участие почти три миллиона человек. В Афинах фейерверк озарил небо над Акрополем. Жители и гости Копенгагена ждали наступления Нового года на главной городской площади. В Берлине пиротехнического шоу было организовано над Брандербургскими воротами. В Париже на Елисейские Поля пришли 400 тысяч, чтобы посмотреть на новогоднее представление. В Лондоне центром зрелищного спектакля стало знаменитое колесо обозрения.