Киев: марш в честь Бандеры

В Киеве в среду прошло факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, лидера признанной в России экстремистской Организации украинских националистов.

В марше приняли участие более тысячи человек. Они прошли по столичному центру и провели митинг перед мэрией Киева.

И мы гордимся тем, что нас, как когда-то наших предшественников называли мазепинцами, петлюровцами, теперь нас называют бандеровцами. Бандеровцы — это те, кто за Украину. Бандеровцы — это те, что за её славу, за её гордость, за её честь и за её будущее. участник марша

Марширующие выкрикивали лозунги "Одна нация - одна Украина!" и "Наша земля - наши герои!". В шествии приняли участие представители партии "Свобода" и запрещенного в России "Правого сектора". Колонну сопровождали наряды полиции и Нацгвардии.

Аналогичные факельные шествия и митинги также прошли в ряде других городов Украины.