Киев: марш в честь Бандеры

В Киеве в среду прошло факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, лидера признанной в России экстремистской Организации украинских националистов.
В марше приняли участие более тысячи человек. Они прошли по столичному центру и провели митинг перед мэрией Киева.
Марширующие выкрикивали лозунги "Одна нация - одна Украина!" и "Наша земля - наши герои!". В шествии приняли участие представители партии "Свобода" и запрещенного в России "Правого сектора". Колонну сопровождали наряды полиции и Нацгвардии.
Аналогичные факельные шествия и митинги также прошли в ряде других городов Украины.