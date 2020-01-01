Гонконг: новогодний протест

В новогоднюю ночь на улицы Гонконга вновь вышли демонстранты. На фоне непрекращающихся антиправительственных акций протеста власти города отменили традиционное праздничное пиротехническое шоу в бухте Виктория.

Многие манифестанты собрались на дороге вблизи бухты, а также в в районе Монг Кок, пытались возводить баррикады и ломать светофоры, в ответ полиция применила слезоточивый газ.

Во второй половине дня оппозиционные силы планируют провести крупную согласованную акцию протеста на острове Гонконг, в которой по оценкам организаторов из "Гражданского фронта за права человека" могут принять участие свыше 300 тысяч демонстрантов.

Массовые выступления с требованием соблюдения демократических прав и свобод в Гонконге начались летом.

За это время беспорядки привели к значительному оттоку капитала из инвестиционных фондов этого азиатского финансового центра. Банк Англии оценивает отток в пять миллиардов долларов.