Проверка спермы и телефон 50Cent: дипломаты рассказали о самых нелепых запросах

Точно ли сперма, которая использовалась для ЭКО, принадлежала гражданину Британии? Какой номер телефона у 50Cent? И не могут ли сотрудники посольства привезти забытые в отеле наушники? Министерство иностранных дел Соединенного королевства опубликовало список самых нелепых запросов, которые сотрудники диппредставительств получили в 2019 году.

1. Мужчина пожаловался на еду, которую ему подавали в самолете, и он позвонил в посольство, чтобы узнать, могут ли ему помочь с покупкой билета на рейс другой авиакомпании, когда он полетит назад.

2. Женщина попросила британское консульство поделиться с ней 30 листами А4, поскольку она сама нигде не могла найти бумагу такого формата. Звонок был из Техаса.

3. Одна пара задумалась о том, чтобы переехать в Португалию, и решила поинтересоваться у британских дипломатов, как компаниям, помогающим с переездом, удается занести мебель в маленькие лиссабонские квартиры.

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4. Иностранец позвонил в британское посольство, чтобы узнать, может ли его сын, который, по словам родителей, был зачат в Великобритании, получить подданство Соединенного королевства.

5. Мужчина попросил сотрудников посольства привезти телевизор его другу, лежавшему в больнице в Австралии, а то единственный телевизор, который был в палате, сломался.

6. Женщина звонила из Катара. Она готовилась к свадьбе и обратилась к услугам визажиста, но его работа женщине не понравилась, и она просила консульство разобраться с "горе-мастером".

7. Жительница Швеции поинтересовалась у дипломатов, какое платье ей лучше надеть на мероприятие в Виндзорском замке.

Рождество в Виндзорском замке Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Alastair Grant

8. Пара из Китая просила выяснить, точно ли донор спермы, чьими услугами они воспользовались, был британцем.

9. Мужчина из Нигерии потребовал, чтобы британское консульство поделилось с ним номером репера 50Cent (кстати говоря, музыкант родом из США).

10. Британец забыл в парижском отеле наушники и просил дипломатов съездить в гостиницу и забрать их.

"Хотя у нас нет возможности предоставлять телефонные номера знаменитых рэперов, искать потерянное имущество и давать советы по действующему в Виндзорском замке дресс-коду, наш консульский персонал предан своему делу и помогает всем тем британцам, которые оказались в беде за границей", - говорится в шутливом заявлении британского МИД.

Министерство напомнило, что подданные королевства могут обратиться в посольства в случае утери паспорта, госпитализации, ареста, а также если у них не получается самостоятельно связаться с близкими в той или иной стране.