Проверка спермы и телефон 50Cent: дипломаты рассказали о самых нелепых запросах

Точно ли сперма, которая использовалась для ЭКО, принадлежала гражданину Британии? Какой номер телефона у 50Cent? И не могут ли сотрудники посольства привезти забытые в отеле наушники? Министерство иностранных дел Соединенного королевства опубликовало список самых нелепых запросов, которые сотрудники диппредставительств получили в 2019 году.
1. Мужчина пожаловался на еду, которую ему подавали в самолете, и он позвонил в посольство, чтобы узнать, могут ли ему помочь с покупкой билета на рейс другой авиакомпании, когда он полетит назад.
2. Женщина попросила британское консульство поделиться с ней 30 листами А4, поскольку она сама нигде не могла найти бумагу такого формата. Звонок был из Техаса.
3. Одна пара задумалась о том, чтобы переехать в Португалию, и решила поинтересоваться у британских дипломатов, как компаниям, помогающим с переездом, удается занести мебель в маленькие лиссабонские квартиры.
4. Иностранец позвонил в британское посольство, чтобы узнать, может ли его сын, который, по словам родителей, был зачат в Великобритании, получить подданство Соединенного королевства.
5. Мужчина попросил сотрудников посольства привезти телевизор его другу, лежавшему в больнице в Австралии, а то единственный телевизор, который был в палате, сломался.
6. Женщина звонила из Катара. Она готовилась к свадьбе и обратилась к услугам визажиста, но его работа женщине не понравилась, и она просила консульство разобраться с "горе-мастером".
7. Жительница Швеции поинтересовалась у дипломатов, какое платье ей лучше надеть на мероприятие в Виндзорском замке.
8. Пара из Китая просила выяснить, точно ли донор спермы, чьими услугами они воспользовались, был британцем.
9. Мужчина из Нигерии потребовал, чтобы британское консульство поделилось с ним номером репера 50Cent (кстати говоря, музыкант родом из США).
10. Британец забыл в парижском отеле наушники и просил дипломатов съездить в гостиницу и забрать их.
"Хотя у нас нет возможности предоставлять телефонные номера знаменитых рэперов, искать потерянное имущество и давать советы по действующему в Виндзорском замке дресс-коду, наш консульский персонал предан своему делу и помогает всем тем британцам, которые оказались в беде за границей", - говорится в шутливом заявлении британского МИД.
Министерство напомнило, что подданные королевства могут обратиться в посольства в случае утери паспорта, госпитализации, ареста, а также если у них не получается самостоятельно связаться с близкими в той или иной стране.