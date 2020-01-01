2020: начало новой декады

Наступление Нового года - это еще и начало новой декады 21-го века. На улицах Европы приход нового десятилетия праздновали, не жалея усилий.

И даже парижане и гости французской столицы, несмотря на перебои с транспортом, вышли на Елисейские поля, где обратный отсчет велся с Триумфальной арки. А шампанское пили прямо из горлышка.

Берлинцы наслаждались с полным правом роскошным фейерверком, который сверкал и переливался над Бранденбурскими воротами.

В Москве из соображение безопасности центр города был перекрыт, попасть на улицы, ведущие к Красной площади, было можно, лишь пройдя через рамки металлоискателей.

В хорватском Загребе было празднично, но по-иному, начало Нового года совпало с началом председательства страны в ЕС. Праздновали и подданные монарха Нидерландов, и хотя каналы перестали замерзать, и без зимнего катания веселье было бурным.

Уходящий из ЕС Лондон прозвонил в качестве страны-члена Евросоюза в последний раз своим Биг Беном. Желающие увидеть панораму столицы Соединенного Королевства с высоты могли прокатиться на колесе обозрения.

Радость под утро перекинулась и на другой берег Атлантики, где эстафету встречи Нового года приняли Нью-Йорк и Вашингтон.