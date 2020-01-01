Пожар в зоопарке Германии

Ещё вчера в этом вольере обитали более 30 животных. Шимпанзе, орангутаны, мартышки, две гориллы, а также мелкие обезьяны и птицы – все они погибли из-за пожара.

Инцидент произошел в канун нового года в зоопарке города Крефельд на западе Германии. Огонь вспыхнул вскоре после полуночи, через несколько минут полыхал уже весь вольер.

Прибывшие на место пожарные предотвратили распространение пламени на другие строения. В результате удалось спасти находившихся в соседнем вольере горилл.

Причина возгорания пока не известна. Местные сми пишут, что пожар мог вспыхнуть из-за попавшей в вольер новогодней петарды или фейерверка.

Из-за трагедии зоопарк открывать не стали. Его сотрудники в фейсбуке поблагодарили за предложенную помощь всех откликнувшихся, но сказали, что пока шокированы произошедшим и толком не понимают, какая именно помощь им потребуется.