Протестующие покинули посольство США в Багдаде

В Багдаде после погрома в посольстве США протестующие покинули "зеленую зону". Беспорядки на территории американской дипмиссии не стихали почти сутки.

Зданию был причинен значительный ущерб. В результате посольство приостановило свою деятельность на неопределенный срок.

Массовая акция протеста началась 31 декабря. Она очень быстро она вышла из-под контроля, манифестанты подожгли ворота дипмиссия и ворвались на закрытую территорию. Поводом для беспорядков послужила бомбардировка ВВС США ряда объектов на западе Ирака, в результате которой погибли по меньшей мере 25 человек, еще полсотни были ранены.

В Пентагоне сообщили, что удары были нанесены по позициям проиранской группировки "Катаиб Хезболла", которая занималась подрывной деятельностью в Сирии и Ираке. По версии американских властей, боевики именно этой группировки ответственны за убийство американского контрактника в Киркуке на минувшей неделе.

Однако официальный Багдад выразил протест и заявил, что действия США не были согласованы и как следствие являются незаконными.

После обострения ситуации американские власти объявили о дополнительной отправке 750 военнослужащих в Ирак, из которых около сотни - для охраны посольства в Багдаде.