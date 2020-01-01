Новые жертвы австралийских пожаров

В Австралии подтверждена гибель не менее семи человек, они стали жертвами продолжающихся пожаров, свыше 4 тысяч человек блокированы в нескольких районах на юго-востоке страны, главным образом в штате Виктория.

Пылающий континент AP PHOTOS, all rights reserved

Власти отправляют туда вертолеты и военные корабли.

По информации The Associated Press, лишь военные обладают возможностями доставить этим людям питьеву воду, продукты и топливо.

Рассказывает пожарный Дерек Бэбэн: "Все обуглилось, все сгорело, по обеим сторонам этой автомагистрали. Мы боремся с огнем в очень тяжелых условиях, и мы спасаем жилье только после того, как помогаем людям эвакуироваться".

Photo AP, 23/12/2019

О том, что ситуация продолжит ухудшаться в связи с усиливающейся жарой, специалисты предупредили накануне.

Вот как прокомментировал происходящее начальник региональной пожарной охраны Нового Южного Уэльса Боб Роджерс: "Есть все основания полагать, что до субботы ситуация будет только ухудшаться. Очень плохие погодные условия: сильный ветер, температуры днем не ниже 40 градусов по Цельсию. У нас есть очаги пламени, которые мы по-прежнему не может взять под контроль".

Из порта Сиднея уже вышли два корабля ВМС, сообщается, что в течение дня на место должны прибыть вертолеты Black Hawk и еще один корабельный транспортный вертолёт.

Commonwealth of Australia, AP Photos, all rights reserved ABIS Benjamin Ricketts

Commonwealth of Australia, AP PHOTOS, all rights reserved ABIS Benjamin Ricketts

К концу недели в наиболее пострадавшие районы должны быть переброшены еще два вертолета Chinook.