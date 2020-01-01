Хирургические операции на расстоянии с технологией 5G

Доктор Антонио де Ласи проводит операцию пациенту с раком желудка. Не выходя из кабинета. Несколькими этажами ниже в операционной хирурги в реальном времени получают всю необходимую информацию.

Клиническая больница Барселоны успешно использует 5G-технологии, которые позволяют хирургам быть в двух местах одновременно.

"Я представляю, как делаю всю работу прямо из кабинета. Если я на конгрессе в Южной Америке, я по-прежнему остаюсь частью команды и провожу операции в нашей больнице. Представьте себе, если эта идея распространится по всему миру?" — говорит врач.

У 90% хирургов нет возможности путешествовать и открывать себя себя новые технологии и методики. Доктор Ласи убежден, что возможность делиться знаниями — это первостепенной важности вопрос:

"Мы могли бы оперировать в Марокко, находясь в Барселоне, и могли бы сами управлять инструментами. Это было бы идеально, но оперировать так можно было бы только ограниченное число людей. С технологией 5G все это становится похоже на телефонный звонок. Вы берете телефон, рисуете на экране карандашом или пальцем и говорите: "Окей, надо делать вот так".

С помощью простого аппарата, который подключается к экрану, ведущие мировые хирурги могут следить за проведением операции, взаимодействовать с командой врачей и давать критически важные советы, которые помогут снизить риск осложнений. 5G — это словно магия.

"Качество картинки и звука то же самое, мы точно так же взаимодействуем с другими хирургами. Ты будто телепортируешься в другое место", — рассказывает Родриго Менчака, глава компании Advances in surgery.

В случае с 5G задержка при передаче сигнала сведена к минимуму. При использовании 4G то, что говорите вы, по ту сторону экрана слышат только через 4 секунды. До вас ответ доходит еще через четыре секунды. В хирургии это в прямом смысле вопрос жизни и смерти.

"Когда вы говорите: "Режьте тут", то через 8 секунд, это самое "тут" уже может быть где-то в другом месте. Это риск для пациента. В случае с 5G все происходит за доли секунды. Так что это "тут" остается на том же месте", — говорит Менчака.

"Благодаря 5G врачи могут делиться знаниями с коллегами, находясь в любой точке мира. Технология уже готова. Теперь все зависит от того, как быстро будет идти развитие 5G", — передает корреспондент Euronews Хаиме Веласкес.

Клиническая больница Барселоны создает сеть хирургов, которые смогут общаться друг с другом при помощи технологии 5G. Они надеются, что через год проведение операций на расстоянии хотя бы в ведущих больницах станет обычной практикой.

"Нужно понять, какова потребность в проведении таких операций, и необходимо найти средства на внедрение технологии", — говорит Менчака.

К 2025 году 5G технологии будут составлять 15% от всей мобильной индустрии, в случае с Китаем и европейскими странами — 30%, в США — 50%. Но, к сожалению, до глобального покрытия еще очень далеко.