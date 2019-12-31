Штурм посольства США в Багдаде

Сотни протестующих предприняли во вторник попытку штурма американского посольства в Багдаде. Они требуют закрытия дипмиссии США в Ираке и вывода из страны американских войск.

Охрана посольства и полиция используют гранаты со слезоточивым газом и стреляют в воздух, но протестующие не расходятся и пытаются разбить на месте палаточный лагерь. Уже 20 человек пострадали.

Посол США и сотрудники дипмиссии были в срочном порядке эвакуированы.

Акция протеста вызвана атакой американских ВВС на лагерь шиитской группировки КатАиб Хезболла в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев были ранены.

В понедельник иракские власти уже выступили с осуждением бомбардировки, назвав действия США преступлением и посягательством на суверенитет республики. Багдад также пообещал пересмотреть отношения с международной коалицией в связи с произошедшим.