Астронавты встретят Новый год 15 раз

Экипаж МКС встретит Новый Год 15 раз. "Первого января 2020 года космонавты пролетят за сутки 15 полных суточных витков. По московскому времени они встретят Новый год над Тихим океаном, по Гринвичу – над Сибирью в районе озера Байкал, по времени Хьюстона (место расположения американского Центра управления полетами - ред.) – над Атлантическим океаном", - пояснили в пресс-службе "Роскосмоса".

В прошлом году космонавты встретили Новый год 16 раз.

В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также космический корреспондент Euronews итальянец Лука Пармитано.

В начале декабря космический корабль "Прогресс МС-13" привез космонавтам оливки, маслины, фисташки, финики, кремовый мед, кедровые орешки, консервированные томаты, апельсины и многое другое. Но в этот раз грузовой корабль прилетел без уже ставшей традиционной черной игры.