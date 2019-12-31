Франция: бастуют танцоры и музыканты

Во Франции протестное движение против проекта пенсионной реформы поддержал оркестр Парижской оперы "Бастилия". В канун Нового года музыканты дали бесплатный уличный концерт. Звучали отрывки из "Осуждения Фауста" Гектора Берлиоза, а также "Танец рыцарей" из "Ромео и Джульетты" Сергея Прокофьева. Манифестанты требовали сохранения льготного режима выхода на пенсию.

На прошлой неделе (перед Рождеством) на импровизированную сцену вышли балерины Опера Гарнье. Танцовщицы исполнили сцены из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". Правительство уже пообещало учесть "трудности профессии", но забастовка продолжается.

Танцорам есть за что бороться: в настоящее время они уходят на пенсию в возрасте 42 лет. Особый режим был принят в 1698 году при правлении короля Людовика XIV.

В результате отмены множества спектаклей Парижская опера понесла убытки в более чем 8 миллионов евро.