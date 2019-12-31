Французской пенсионной реформе быть!

Он не отказался. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил проведение пенсионной реформы в стране в полной мере во время новогоднего обращения. Профсоюзы и оппозиция надеялись на уступки, но об этом глава государства не сказал ни слова. А наоборот уточнил, что будут приняты "меры против тех, кто подрывает национальное единство".

"Реформа пенсионной системы будет доведена до конца, потому что это проект справедливости и социального прогресса. От правительства Эдуарда Филиппа я жду быстрого компромиссного решения", - заявил президент.

Новогоднее выступление Макрона прозвучало в 27-й день массовых забастовок и акций протеста против пенсионной реформы.

В стране не стихает всеобщая стачка на общественном транспорте, в Париже движение крайне затруднено. Такого размаха забаставки не имели с 95-го года.