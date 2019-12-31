Новый год по-итальянски

Без "Оливье" и селедки под "шубой"... Отсутствие этих блюд на новогоднем столе, вовсе не смущает жителей Апеннин. Ну, что же, как говорится, каждому свое. Итальянцы к праздничному ужину запасаются орехами, сухофруктами, перцем чили и прочими пряностями. И это лишь часть обязательного набора продуктов. Все присутствует в изобилии на местных рынках. Считается, что богатый витаминами красный перец защищает от сглаза. Орехи приносят удачу. Кроме того, измельченный миндаль и, например, финики, добавят пикантности мясу и овощам.

Не обойтись и без чечевицы. Здесь верят, что она принесет богатство и деньги: сплющенная форма чечевицы напоминает монетки. А какое разнообразие цветов? Желтый, красный, зеленый, коричневый. Из чечевицы готовят пюре - прекрасный гарнир к свинным ножкам с начинкой из фарша и специй.

Плоды граната - кладезь полезных веществ, предлагают к устрицам, используют в десертах и ризотто. Рис, как и чечевица, - символ изобилия и богатства.

Почетное место на столе занимают десерты: пироги и печенье. И, разумеется, бутылочка игристого вина. А под рукой всегда мандарины, апельсины и виноград...